Il Milan ha iniziato le negoziazioni per rinnovare il contratto di Pavlovic. Il difensore serbo, che ha conquistato la fiducia della società anche dopo un inizio di stagione difficile, potrebbe restare in rossonero a lungo. Le parti sono al lavoro per definire i dettagli, mentre il giocatore si prepara a continuare la sua avventura con il club.

Il Milan ha dato via alle trattative per il rinnovo contrattuale di Strahinja Pavlovic, difensore Serbo che nell’ultimo periodo si è guadagnato la fiducia della società nonostante un avvio di stagione complicato. Arrivato con grandi aspettative, ha vissuto un periodo ai margini della squadra tanto che di questi tempi sembrava vicinissimo il suo addio al Milan. Durante la gestione Fonseca infatti, l’ “animale” (nominato così dallo stesso Ibrahimovic) sembrava non essersi ambientato benissimo e le chance per l’Atalanta di averlo in rosa aumentavano giorno dopo giorno. La proposta della Dea prevedeva un prestito con obbligo di riscatto, proposta che aveva di fatto convinto il centrale e che stava per concretizzarsi. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Rinnovo in arrivo per Pavlovic: trattative avviate

Approfondimenti su Pavlovic Milan

Il Milan ha avviato i contatti con Strahinja Pavlovic per il rinnovo del contratto.

Sono riprese le trattative tra la Juventus e l’entourage di Weston McKennie per il rinnovo del contratto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Pavlovic Milan

Argomenti discussi: Scuola, in arrivo arretrati e aumenti: come controllare la busta paga; Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego: aumenti in arrivo, ma NurSind chiede un cambio di passo; Air Europa conferma il rinnovo della flotta, in arrivo 40 aeromobili A350-900; Ferno: Rinnovo della CIE, in arrivo postazione per foto.

Dall'Isee alla carta d'identità: le semplificazioni in arrivo per i cittadini e le impreseIl Decreto legge approderà oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri. Tra le novità, la tessera elettorale digitale, lo stop alla dichiarazione ... avvenire.it

Isee automatico, novità in arrivo per richiedere i bonusIsee automatico in arrivo: meno burocrazia per bonus e agevolazioni, dati già disponibili alla PA e novità nel decreto semplificazioni. blitzquotidiano.it

Trasporto Ferroviario Toscano: in arrivo due treni Pop, avanti con rinnovo flotta e digitalizzazione x.com

Buongiorno da @federcralitalia Grazie per il rinnovo adesione #federcralitalia2026 160 carte in arrivo #conviene #cartaservizi #sconti #federcralitalia - facebook.com facebook