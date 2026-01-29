Rigassificatore Piombino Snam chiede la proroga per altri altri trenta mesi | È il tempo minimo per spostare una nave

Snam ha chiesto ufficialmente una proroga di altri trenta mesi per il suo rigassificatore a Piombino. La compagnia spiega che serve più tempo, almeno due anni e mezzo, per spostare la nave dal porto. La richiesta arriva dopo mesi di attese e discussioni sul futuro dello stabilimento. La nave, arrivata nel porto della Val di Cornia a metà 2023, resterà ancora nel porto secondo le nuove richieste di Snam, che punta a guadagnare tempo per completare le operazioni di rimozione. La decisione potrebbe influenzare l’and

Adesso c'è anche l'orizzonte temporale. Che, come minimo, dovrà essere di altri due anni e mezzo. È questa la richiesta di proroga da parte di Snam per la permanenza nel porto di Piombino della nave rigassificatore di proprietà Italis Lng, arrivata nello scalo della Val di Cornia nel xx 2023 e.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondimenti su Piombino Rigassificatore

A Piombino, la richiesta di proroga di Snam per il rigassificatore Italis Lng ha suscitato dibattito.

Snam ha chiesto una proroga di almeno due anni e mezzo per il rigassificatore di Piombino.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Piombino Rigassificatore

Argomenti discussi: Rigassificatore altri due anni e mezzo a Piombino: la richiesta di Snam; Rigassificatore di Piombino, Snam chiede proroga per almeno 30 mesi T24; Rigassificatore a Piombino, richiesta proroga per altri 2 anni e mezzo. L'annuncio di Snam e gli scenari: Tempi minimi necessari; Rigassificatore di Piombino, Snam chiede altri 2 anni e mezzo: l’addio resta un’incognita.

Rigassificatore a Piombino, richiesta proroga per altri 2 anni e mezzo. L'annuncio di Snam e gli scenari: Tempi minimi necessariNelle scorse settimane era intervenuto anche il Governatore Giani, alimentando una polemica sui tempi. L’ad Agostino Scornajenchi: Le discussioni di carattere politico non sono di nostra competenza ... lanazione.it

Ad Snam, 'rigassificatore Piombino, richiesta proroga minima di 2 anni e mezzo'Per la permanenza del rigassificatore Italis Lng nel porto di Piombino (Livorno) l'attuale richiesta di proroga prevede una proroga minima di due anni e mezzo, che è il tempo minimo necessario per l' ... ansa.it

Cronoprogramma inserito in istanza riesame AiA presentata da #Snam a #Mase. Snam: "Discussioni che riguardano il dibattito politico non sono di nostra competenza" #rigassificatore #Piombino #Toscana x.com

Rigassificatore di Piombino Snam chiede una proroga di altri 2 anni e mezzo Ma sull’addio non c’è ancora nessuna certezza Qui il nuovo scenario e cosa cambia davvero - facebook.com facebook