Riforma delle Forze armate Crosetto accelera | cosa prevede

Guido Crosetto spinge sulla riforma delle Forze armate italiane. Il ministro della Difesa ha stabilito che il disegno di legge sarà pronto entro marzo 2026, pronto per essere discusso al Consiglio dei ministri. L’obiettivo è avviare subito l’iter parlamentare, accelerando così i tempi di aggiornamento delle forze armate.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto accelera sulla riforma delle Forze armate e fissa una scadenza politica precisa: il disegno di legge arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri entro marzo 2026, per avviare subito l’iter parlamentare. Crosetto lo ha chiarito in una lettera inviata alle commissioni competenti, spiegando che il contesto internazionale impone decisioni rapide e una revisione profonda dello strumento militare. Il cuore della riforma riguarda l’assetto operativo e organizzativo della Difesa. Gli obiettivi della riforma delle Forze armate. Militari italiani (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it

Il confronto internazionale si intensifica dopo le recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti sul ruolo delle truppe alleate in Afghanistan.

Il 2026 potrebbe segnare un momento di cambiamento per la Difesa italiana, con possibili riforme e aggiornamenti nelle priorità delle Forze armate.

Argomenti discussi: Riforma della Difesa, l’annuncio di Crosetto: la presenteranno le Forze Armate al Parlamento, arriverà presto; Riforma della Difesa, Crosetto scrive a Mattarella: In cdm entro marzo, auspico confronto costante; SIULM Marina: inaccettabile la Riforma dei Militari senza i Militari. Le APCSM escluse dal Comitato Strategico per la riforma delle Forze Armate; Siulm Marina contro il Comitato sulla riforma delle Forze Armate: Escluse le rappresentanze sindacali.

