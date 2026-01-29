Ricci | Come leader di Fi penso a Lele Mora La sinistra meglio vada a Medjugorje

Il leader di Forza Italia, Ricci, ha fatto un commento diretto sulla scena politica. Ha detto che pensa a Lele Mora come esempio, mentre ha invitato la sinistra a fare un pellegrinaggio a Medjugorje. Poi ha rivolto una battuta ai figli di Silvio Berlusconi, consigliando loro di scappare a Saint Moritz se vogliono evitare i guai in politica. La giornata si è aperta con queste dichiarazioni, senza troppi giri di parole.

Il papà di «Striscia»: «I figli di Silvio Berlusconi in politica? Fossi in loro fuggirei a Saint Moritz. Con i paradossi di Elly Schlein abbiamo campato una stagione. Matteo Renzi è un virtuoso nel palleggio che poi in squadra fa danni». Striscia la notizia che non striscia è un esperimento riuscito? «È un esperimento riuscitissimo. Tra le trasmissioni di Canale 5 andate in onda contro Don Matteo è quella più vista degli ultimi cinque anni. Quindi chi ha deciso, nonostante la perplessità di molti, di piazzarci in questo giorno assolutamente non favorevole, l'ha comunque azzeccata».

