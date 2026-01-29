Restyling del Calderoni all' Aspio il Comune ordina all' impresa di terminare i lavori

Le ruspe sono ferme da settimane al campo di calcio “Calderoni” all'Aspio, e il Comune non ci sta. Dopo aver constatato il ritardo nei lavori di rifacimento dell’erba sintetica, della recinzione e degli spogliatoi, l’amministrazione ha deciso di intervenire. Ha inviato una comunicazione ufficiale all’impresa incaricata, ordinandole di terminare i lavori entro un termine stabilito. La situazione resta sotto controllo, ma i tempi si allungano e i tifosi aspettano di rivedere il campo in condizioni migliori.

In particolare, il Comune contesta alla ditta appaltatrice i ritardi delle opere negli spogliatoi e sugli impianti non ancora completati e ha disposto la messa in mora per l'applicazione delle penali relativamente all'esecuzione di queste opere. Ha inoltre ordinato la ripresa immediata dei lavori e fissa come massima proroga per il completamento del campo in erba sintetica il 23 febbraio 2026.

