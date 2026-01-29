Replica La Promessa in streaming puntata 29 gennaio 2026 | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 29 gennaio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Lorenzo sfida Curro a una gara di galoppo contro Jacobo, ma, benche’ molto esperto fin da bambino, cade con tutta la sella a terra, rialzandosi dolorante ma salvo. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Approfondimenti su La Promessa 2026
Ultime notizie su La Promessa 2026
