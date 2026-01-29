Replica La forza di una donna 3 in streaming puntata del 29 gennaio | Video Mediaset

Oggi, giovedì 29 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di “La forza di una donna”. La soap turca si è concentrata su un incidente d’auto che ha coinvolto Bahar, Hatice e Sarp, tutti trovati in condizioni critiche e portati d’urgenza in ospedale. Solo Arif è riuscito a uscire illeso dalla tragedia. La scena ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso, mentre i personaggi si ritrovano a fronteggiare le conseguenze di quanto accaduto.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 29 gennaio – con la soap turca La forza di una donna (Kadin). Nella puntata odierna, dopo un incidente d'auto, Bahar, Hatice e Sarp vengono portati in ospedale privi di coscienza e in condizioni gravissime, mentre Arif ne esce praticamente illeso. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

