Matteo Renzi torna a scagliarsi contro il governo Meloni, questa volta puntando il dito contro Musumeci. Il leader di Italia Viva ha definito il governatore siciliano un “raccomandato” e ha accusato la Regione Sicilia di aver speso più di tutte per il dissesto, senza capire bene le conseguenze. La polemica si accende in un clima già caldo, con Renzi che non risparmia frecciate e accuse rivolte ai suoi avversari politici.

Tra i più scatenati soldati, elmetto e lancia in resta, contro il governo Meloni spicca Matteo Renzi. Dopo l’immancabile Angelo Bonelli e i soliti noti delle opposizioni, scesi sul piede di guerra anche di fronte alla tragedia di Niscemi, arriva il leader di Italia Viva. “Musumeci è ministro non per merito. Ma perché raccomandato da Giorgia Meloni. Eppure da presidente della regione Sicilia non ha speso i sei miliardi che gli avevamo lasciato. E da ministro ha detto no alla riapertura di Italia Sicura, il progetto contro il dissesto idrogeologico che avevamo fatto con Renzo Piano. Musumeci è un incapace. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Renzi sciacallo: “Musumeci è un raccomandato”. Non sa che la Regione Sicilia per il dissesto ha speso più di tutte

Approfondimenti su Renzi Meloni

Il confronto tra Matteo Renzi e Nello Musumeci si accende dopo le parole dell’ex premier, che accusa il ministro di essere stato scelto non per competenza ma per raccomandazione politica.

Il recente maltempo che ha colpito Sicilia e Calabria ha sollevato riflessioni sulla ricostruzione delle aree colpite.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Renzi Meloni

Maltempo: Renzi, 'Musumeci incapace, ministro perché raccomandato da Meloni'Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Musumeci è ministro non per merito ma perché raccomandato da Giorgia Meloni. Eppure da presidente della regione Sicilia non ha speso i sei miliardi che gli avevamo lasciat ... lanuovasardegna.it

Frana Niscemi, Musumeci protesta e Vianello lo attacca: Ministro da 3 anni, è stato presidente della SiciliaDopo la frana di Niscemi il giornalista Andrea Vianello si scaglia contro il ministro Nello Musumeci, ex presidente della Regione Siciliana ... virgilio.it

Dalla Regione Siciliana i primi aiuti a chi ha subito danni dal ciclone Harry https://qds.it/maltempo-sicilia-ciclone-harry-bando-ristori-pubblicazione-come-funziona-imprese-catania-palermo-sicilia-danni-cronaca/ - facebook.com facebook

Musumeci è ministro non per merito ma perché raccomandato da Giorgia Meloni. Eppure da presidente della regione Sicilia non ha speso i sei miliardi che gli avevamo lasciato. E da ministro ha detto no alla riapertura di Italia Sicura, il progetto contro il dissest x.com