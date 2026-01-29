Referendum sulla Giustizia si vota il 22 e 23 marzo
In vista del voto di domenica 22 e lunedì 23 marzo, gli italiani si preparano a decidere su alcuni quesiti chiave legati alla giustizia. Le due giornate di voto saranno decisive per approvare o respingere le proposte di modifica delle leggi attuali. Gli elettori si recheranno alle urne per esprimersi su questioni che riguardano direttamente il sistema giudiziario del paese.
In vista del referendum sulla giustizia di domenica 22 e lunedì 23 marzo, un approfondimento sui quesiti sui quali saranno chiamati a decidere gli italiani. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Il 22 e 23 marzo si svolgeranno le votazioni per il referendum sulla riforma della giustizia, deciso dal Consiglio dei ministri.
Referendum Giustizia, nei sondaggi rischio bassa affluenza al voto: il Sì nuovamente in vantaggioA meno di due mesi dal voto sulla riforma della giustizia, il sondaggio dell'Istituto Noto mostra un'affluenza ancora sotto la metà degli elettori, ma ... fanpage.it
Referendum giustizia, sì al 59%: il sondaggioA ffluenza bassa e verdetto che appare definito a meno di 2 mesi dal referendum sulla riforma della giustizia. Il 45% degli italiani dichiara che il 22 e il 23 marzo andrà a votare. Non andrà il 49%, ... adnkronos.com
REFERENDUM SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA DICE IL SÌ: La riforma mette fine alle degenerazioni delle correnti. Il sorteggio dei togati del CSM è l’unica garanzia contro le degenerazioni delle «correnti». RISPONDE IL NO: Purtroppo non ci sono g - facebook.com facebook
#ottoemezzo Referendum Giustizia, Bersani: "Ma avuto dubbi sulla rimonta" x.com
