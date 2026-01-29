Referendum sulla giustizia c’è chi dice no | l’Anpi si mobilita sul litorale

Martedì 3 febbraio, nella sala consiliare di Cerveteri, si svolge un incontro pubblico sulla riforma della Giustizia. L’Anpi si mobilita sul litorale per spiegare cosa cambia e aiutare i cittadini a capire meglio il voto previsto per marzo. La partecipazione è aperta a tutti, con l’obiettivo di favorire una scelta consapevole.

Cerveteri, 29 gennaio 2026 – Un appuntamento pubblico per capire e scegliere consapevolmente. E’ questo lo spirito che farà da cornice martedì 3 febbraio, nella sala consiliare del Comune di Cerveteri, si terrà un incontro dedicato ai temi del referendum sulla riforma della Giustizia, in programma per il prossimo mese di marzo. L’iniziativa è promossa dalla ANPI Ladispoli Cerveteri “Domenico Santi” e si svolgerà alle 17:30 presso la sala consiliare del Comune di Cerveteri. L’obiettivo è offrire ai cittadini strumenti di conoscenza e approfondimento su una riforma che incide direttamente sull’assetto della Magistratura e sull’equilibrio dei poteri così come delineato dalla Costituzione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Cerveteri Referendum

In Irpinia, le categorie locali si organizzano per esprimere il proprio sostegno al fronte del “No” al Referendum sulla Riforma Nordio.

L’Anpi Sezione di Rimini e il Coordinamento Democrazia Costituzionale promuovono un incontro pubblico per informare sui temi del Referendum sulla Giustizia, in vista della prossima consultazione.

