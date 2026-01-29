Referendum sulla giustizia c’è chi dice no | l’Anpi si mobilita sul litorale
Martedì 3 febbraio, nella sala consiliare di Cerveteri, si svolge un incontro pubblico sulla riforma della Giustizia. L’Anpi si mobilita sul litorale per spiegare cosa cambia e aiutare i cittadini a capire meglio il voto previsto per marzo. La partecipazione è aperta a tutti, con l’obiettivo di favorire una scelta consapevole.
Cerveteri, 29 gennaio 2026 – Un appuntamento pubblico per capire e scegliere consapevolmente. E’ questo lo spirito che farà da cornice martedì 3 febbraio, nella sala consiliare del Comune di Cerveteri, si terrà un incontro dedicato ai temi del referendum sulla riforma della Giustizia, in programma per il prossimo mese di marzo. L’iniziativa è promossa dalla ANPI Ladispoli Cerveteri “Domenico Santi” e si svolgerà alle 17:30 presso la sala consiliare del Comune di Cerveteri. L’obiettivo è offrire ai cittadini strumenti di conoscenza e approfondimento su una riforma che incide direttamente sull’assetto della Magistratura e sull’equilibrio dei poteri così come delineato dalla Costituzione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
