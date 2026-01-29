referendum ricorsi bocciati

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Comitato dei 15, che voleva far slittare le urne. Gli italiani voteranno il 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia. La data è confermata e nessuno potrà cambiare il calendario deciso dal governo.

Sulla riforma della giustizia gli italiani voteranno il 22 e 23 marzo. La data è blindata. Il verdetto del Tar del Lazio è netto: respinto il ricorso del Comitato dei 15 che aveva tentato di far slittare le urne contestando i tempi imposti da Palazzo Chigi. L’accusa era tecnica – il governo avrebbe indetto il referendum senza attendere i tre mesi canonici per la raccolta firme dei cittadini avviata il 22 dicembre scorso – ma la risposta dei giudici è stata politica e procedurale insieme. Per il Tar, la macchina referendaria, una volta attivata dalla richiesta di un quinto dei parlamentari (lo scorso 18 novembre), diventa un treno in corsa irreversibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il referendum sulla riforma della magistratura, previsto per il 22-23 marzo, sta generando una serie di ricorsi legali da parte di diverse parti interessate.

Il comitato promotore della raccolta firme per il referendum sulla Giustizia ha scritto al Presidente della Repubblica, contestando la data del 22 marzo stabilita dal governo per il voto.

