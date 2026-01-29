Referendum giustizia Bartolozzi | Uscirà rafforzato non solo il giudice ma anche l' avvocatura

Il referendum sulla giustizia divide ancora, ma il senatore Bartolozzi dice che uscirà rafforzato. Secondo lui, non solo il giudice ma anche l’avvocatura ne usciranno più forti. In un’intervista, invita il centrosinistra a fare un passo avanti e a votare sì alle riforme costituzionali, accusando invece il fronte opposto di fare un passo indietro. La campagna continua tra dichiarazioni e polemiche, mentre gli italiani si preparano a decidere il loro futuro.

"Quale passo indietro? Lo faccia il centrosinistra, il passo in avanti. Voti le riforme costituzionali per il Paese". Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, interviene a Genova dal palco di un convegno a sostegno del sì al referendum del 22 e 23 marzo e respinge le.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Referendum Giustizia

A Catania nasce il comitato “Avvocatura Etnea per il No” per il referendum sulla giustizia, con Goffredo D'Antona come primo firmatario.

Il giudice Tanisi ha chiarito che non esiste una correlazione tra il fenomeno del correntismo e le problematiche processuali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Referendum Giustizia

Referendum giustizia, Bartolozzi: Uscirà rafforzato non solo il giudice ma anche l'avvocaturaLa capo di gabinetto del Ministero della Giustizia è intervenuta a Genova dal palco di un convegno a sostegno del sì al referendum del 22 e 23 marzo ... genovatoday.it

Caso Almasri, Bartolozzi: Non faccio passi indietro. Sia il centrosinistra ad avanzare votando Sì alla riformaLa capa di Gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, indagata per falsa testimonianza, interviene al convegno delle Camere penali della Liguria in ... ilsecoloxix.it

REFERENDUM SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA DICE IL SÌ: La riforma mette fine alle degenerazioni delle correnti. Il sorteggio dei togati del CSM è l’unica garanzia contro le degenerazioni delle «correnti». RISPONDE IL NO: Purtroppo non ci sono g - facebook.com facebook

#ottoemezzo Referendum Giustizia, Bersani: "Ma avuto dubbi sulla rimonta" x.com