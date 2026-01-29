Referendum Ferro rispedisce le accuse al mittente | Noi i primi a sperimentare il voto ai fuori sede

Ferro respinge le accuse e ribadisce che sono i primi a sperimentare il voto ai fuori sede. Dopo il no del Tar al ricorso per spostare la data del voto, il fronte contrario alla riforma della giustizia cerca di spostare il dibattito sulla forma. Ma Ferro insiste: “Noi abbiamo già testato questa modalità”. La discussione si concentra dunque sul merito del provvedimento, mentre chi si oppone tenta di creare confusione.

Archiviato dal Tar con un “no” il ricorso per chiedere lo slittamento del voto del 22 e 23 marzo, il fronte che si oppone alla riforma della giustizia ha tentato di sollevare un altro polverone per spostare il dibattito sulla forma e non sulla sostanza di un provvedimento che unisce tanti esperti del settore e giuristi, giudici, avvocati e che vede dall’altra parte ‘della barricata’ a sostenere il no soprattutto intellettuali, attori, cantanti e politici di vecchia data. Così al centro del dibattito è finito “il voto dei fuorisede”, con un centrosinistra che presentato una serie di emendamenti, non accolti però dalla maggioranza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

La maggioranza ha permesso per la prima volta ai fuorisede di votare alle elezioni europee del 2024 e ai referendum abrogativi del 2025.

Questa mattina, il ministro Boccia ha criticato il governo per aver bloccato il voto ai fuori sede durante il referendum sulla giustizia.

È stata la sottosegretaria agli Interni, Wanda Ferro, a dire che “non ci sono i tempi tecnici” per fare una legge sul voto fuori sede in vista del referendum. Peccato che se avessero davvero voluto fare una norma, avrebbero avuto tutto il tempo per pensarci. Pens - facebook.com facebook