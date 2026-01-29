Referendum Conerobus Vince il sì all’ammortizzatore

I lavoratori di Conerobus hanno approvato con circa l’80% dei voti il nuovo accordo sul fondo di solidarietà. Questo significa che lo sciopero, previsto per oggi, è stato revocato. La decisione arriva dopo il referendum tra i dipendenti, che hanno scelto di sostenere l’intesa e di evitare l’agitazione.

Via libera dei lavoratori Conerobus, con circa l’80% di voti favorevoli nel referendum, all’accordo per il fondo di solidarietà bilaterale e dunque revoca dello sciopero che era stato indetto per oggi. Questo l’esito del referendum tra il personale dell’azienda di mobilità intercomunale di Ancona: 269 i lavoratori si sono espressi per il sì, 54 per il no, 6 gli astenuti e 3 schede nulle. In un post social il sindaco Daniele Silvetti (foto) esprime soddisfazione per l’esito referendario: "I lavoratori di Conerobus si sono pronunciati in modo netto" e "cosi prosegue il piano con cui si vuole garantire la stabilità dell’azienda, la salvaguardia dei posti di lavoro e la tutela del Trasporto Pubblico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Referendum Conerobus. Vince il sì all’ammortizzatore Approfondimenti su Conerobus Voto Conerobus, un referendum. Sindacati divisi: il dubbio se firmare o no l’accordo Conerobus si prepara a un referendum che coinvolge le organizzazioni sindacali, divise sulla decisione di firmare o meno l’accordo proposto dall’azienda la settimana scorsa. Conerobus, aria pesante. Domani il referendum. I sindacati sono spaccati La situazione di Conerobus riflette tensioni interne e divisioni tra i sindacati, approfondendo le complessità legate alla gestione aziendale e alle relazioni sindacali. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Conerobus Voto Argomenti discussi: Referendum Conerobus. Vince il sì all’ammortizzatore; Conerobus, confermato lo sciopero del 29 gennaio: i lavoratori chiedono un referendum sul piano di risanamento; Conerobus. Vince il sì al Referendum. Revocato lo sciopero – VIDEO; Conerobus, è il giorno del referendum. Il sindaco Silvetti ai lavoratori: Dite sì al Fondo. Referendum Conerobus. Vince il sì all’ammortizzatoreVia libera dei lavoratori Conerobus, con circa l’80% di voti favorevoli nel referendum, all’accordo per il fondo di solidarietà bilaterale e dunque revoca dello sciopero che era stato indetto per oggi ... ilrestodelcarlino.it Fondo di solidarietà, i lavoratori di Conerobus danno il via libera. Il sindaco: «Grande senso di responsabiltà»ANCONA - Conerobus, vince il Sì. I dipendenti della controllata comunale di trasporto pubblico locale si sono espressi ... msn.com D'Angelo, 'esito referendum Conerobus dimostra importanza dialogo con sindacati'. "Ora risposta soci e Regione per riequilibrio corrispettivi e aumento capitale sociale" #ANSA x.com ÈTv Marche. . Conerobus. Vince il sì al Referendum. Revocato lo sciopero - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.