Referendum | a Roma due giorni delle Camere Penalisulla separazione delle carriere

Questa mattina al Teatro Quirino si è tenuto l’inaugurazione dell’anno giudiziario, accompagnata dall’evento “La trasversalità del Sì”. Avvocati, politici e magistrati si sono riuniti per spiegare perché sono a favore della riforma sulla separazione delle carriere, in vista del referendum di domenica e lunedì. È stata l’occasione per confrontarsi direttamente, senza troppi giri di parole, sulle ragioni che spingono a sostenere il cambiamento.

Venerdì 6 e sabato 7 febbraio, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, presso il Teatro Quirino di Roma (via delle Vergini, 7), l'Unione delle Camere Penali Italiane promuove due giornate di confronto pubblico dedicate al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, con il coinvolgimento di avvocatura, magistratura, politica e mondo delle istituzioni. I lavori si apriranno venerdì 6 alle ore 10.

