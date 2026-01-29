Rebecca Ghilardi alle Olimpiadi invernali 2026 chi è il fidanzato Filippo Ambrosini

Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini si preparano a vivere le Olimpiadi invernali del 2026. La coppia di pattinatori italiani ha attirato l’attenzione non solo per le loro performance sul ghiaccio, ma anche per il legame che li unisce da tempo. Dopo aver conquistato risultati importanti, ora puntano a fare bene anche a livello olimpico, portando in alto il nome dell’Italia.

Filippo Ambrosini è uno dei protagonisti più riconoscibili del pattinaggio artistico su ghiaccio italiano, noto non solo per i suoi risultati sportivi, ma anche per il lungo sodalizio, sia sportivo che privato, con la compagna di gara Rebecca Ghilardi. I due infatti formano uno dei tandem più solidi e apprezzati nel panorama internazionale. Mentre gli occhi del mondo sono puntati sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, Ambrosini incarna l’esperienza, la tenacia e la passione di chi ha costruito una carriera di spessore in una disciplina tanto tecnica quanto affascinante. Chi è Filippo Ambrosini, la carriera. 🔗 Leggi su Dilei.it

Durante le Olimpiadi Invernali 2026, le divise delle nazioni partecipanti sono il risultato di collaborazioni tra marchi di moda e aziende sportive di alto livello.

Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 si avvicinano, stimolando grande interesse nel mondo dello sport.

2 febbraio, passaggio della Fiamma Olimpica a Bergamo; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: tutti i valtellinesi in gara; Azzurri alle Olimpiadi, primi nomi a cinque cerchi; Dieci bergamaschi alle Olimpiadi. Stracciato il vecchio record di sei.

Olimpiadi invernali 2026, la lista dei convocati: è record di Azzurri in garaResa nota la lista ufficiale degli italiani convocati per le Olimpiadi invernali 2026. Record per l'Italia con 196 Azzurri pronti a gareggiare, tra questi anche la tanto attesa Federica Brignone. ildigitale.it

Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, artisti sul ghiaccioDa dieci anni sono la coppia italiana di pattinaggio artistico sul ghiaccio. Ora Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini si giocano l'ultima carta della loro carriera alle Olimpiadi di Milano Cortina. Tr ... msn.com

The Italian figure skating team for the 2026 Olympic Games has been announced. Men: Daniel Grassl, Matteo Rizzo. Women: Lara Naki Gutmann. Pairs: Sara Conti – Niccolò Machi, Rebecca Ghilardi – Filippo Ambrosini. Ice Dancing: Charlene Guignard – - facebook.com facebook