Re-start via al rilancio dei patrimoni storici aziendali del Sannio | si parte dal Pesce di Zucchero

Questa mattina a Benevento si dà il via ufficiale al progetto Re-start, che punta a rilanciare i patrimoni storici delle aziende locali. La prima tappa è il “Pesce di Zucchero”, un simbolo di tradizione per la zona, che verrà restaurato e rivalutato grazie a questa iniziativa. Alle 11, ufficialmente, si apre il cantiere dedicato alla valorizzazione di questo patrimonio.

Il rilancio dei patrimoni storici aziendali entra nel vivo anche a Benevento. Venerdì 30 gennaio, alle 11,.15, nella sede di Confindustria Benevento, in piazza Risorgimento 6, è in programma la conferenza stampa di presentazione della prima operazione di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico aziendale realizzata grazie al fondo Re-start. L’intervento riguarda lo storico Panificio Caruso, conosciuto in città come “Pesce di Zucchero”, realtà attiva da decenni nel settore della panificazione e della vendita al dettaglio di prodotti alimentari, profondamente radicata nella comunità beneventana.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Re start Sannio

È ripreso il percorso di valorizzazione del Parco dei Mulini lungo l'Olona, con un piano triennale di gestione 2026-2028 recentemente approvato.

Ultime notizie su Re start Sannio

