Ravanelli a La Gazzetta | Mi rivedo in Pio Esposito | io correvo di più

Ravanelli, ex attaccante di Juventus e Lazio, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Ha detto di vedere molte similitudini con Pio Esposito, in particolare sul modo di correre e muoversi in campo. Ravanelli ricorda i suoi anni da attaccante e sostiene di aver sempre corso molto, proprio come il giovane attaccante attualmente in forza alla Lazio. Le parole dell’ex bomber si aggiungono alle voci che vedono in Esposito un talento con grandi potenzialità.

Inter News 24 Ravanelli, ex attaccante della Juventus e della Lazio tra le altre, ha detto che si rivede in Francesco Pio Esposito. Fabrizio "Penna Bianca" Ravanelli, oggi advisor del Marsiglia, riavvolge il nastro fino al 1996: la Juve sul tetto d'Europa, la grinta di Lippi e quell'Ajax stellare messo al tappeto. In questa intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex bomber ha parlato anche di Francesco Pio Esposito, talento a disposizione di mister Cristian Chivu. LE PAROLE – «Mi rivedo in Pio Esposito: io correvo di più, ma per il modo in cui difende il pallone ci siamo».

