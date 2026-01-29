Rauscedo la genetica applicata al vino | cinque varietà di Glera resistenti alle malattie

A Rauscedo, nel centro di ricerca dei Vivai Cooperativi di Rauscedo, sono state presentate cinque nuove varietà di Glera. Queste varietà sono resistenti alle malattie più comuni che colpiscono la vite, una svolta importante per il settore. Gli esperti puntano sulla genetica per rendere il vino più sostenibile e meno dipendente dai trattamenti chimici. La speranza è di migliorare la produzione e la qualità, riducendo i danni delle malattie senza compromettere il gusto.

La Glera guarda al futuro puntando su sostenibilità e innovazione genetica. Nel Centro di ricerca dei Vivai Cooperativi di Rauscedo, a San Giorgio della Richinvelda, sono state presentate cinque nuove varietà di Glera resistenti alle principali malattie fungine della vite, in particolare.

