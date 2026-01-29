Rarity 1991 il vino perfetto arriva da Terlano
A Terlano, il Rarity 1991 conquista 100 punti da Robert Parker senza sorprese. Il punteggio arriva perché qui, da decenni, si lavora per far maturare il vino nel rispetto dei tempi, senza fretta. La qualità si vede e si sente, e ora anche i giudici più severi la riconoscono.
Il tempo, nel vino, è spesso evocato come una virtù astratta. A Terlano è una pratica concreta. I 100 punti assegnati da Robert Parker – Wine Advocate al Rarity 1991 non arrivano come un colpo di scena, ma come la conseguenza logica di una filosofia che da decenni rifiuta scorciatoie. È il primo vino bianco secco italiano a raggiungere questo punteggio e il riconoscimento, firmato a dicembre dalla critica Monica Larner, ha il valore di una certificazione internazionale: l’attesa, se condotta con metodo, può diventare stile. I Rarity di Cantina Terlano nascono solo in annate considerate davvero eccezionali, da selezioni rigorose nei vigneti storici della cooperativa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Quel vino senza tempo e senza età – Di Giuseppe Casagrande.
