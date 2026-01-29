Rapporto Costruzioni Oltre il PNRR la responsabilità di costruire il Paese

Da settimane, i cantieri in tutta Italia sono tornati a lavorare a pieno ritmo. Il rumore delle macchine e il via vai di operai sono diventati parte della quotidianità, segnando un cambio di passo nel rilancio delle opere pubbliche. Questo momento segna anche una svolta: l’attenzione si sposta dall’emergenza a un impegno costante per costruire un Paese più solido e funzionale.

Questo è il momento in cui il rumore dei cantieri smette di essere emergenza e diventa linguaggio ordinario dello sviluppo. La grande stagione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza volge alla sua fase conclusiva, ma ciò che resta – e che conta – è la struttura portante che quel ciclo ha rimesso al centro: la filiera delle costruzioni come infrastruttura permanente dell’economia nazionale. Questo focus nasce da una consapevolezza chiara: finiscono i fondi straordinari, non finisce il bisogno di costruire. Case, infrastrutture, rigenerazione urbana, sicurezza del territorio, manutenzione, sostenibilità, innovazione industriale non sono capitoli emergenziali, ma funzioni essenziali dello Stato e del mercato. 🔗 Leggi su Panorama.it

Le previsioni per il 2026 indicano una ripresa nel settore delle costruzioni, con un aumento stimato del 5,6% degli investimenti e un progresso del 12% nelle opere pubbliche.

