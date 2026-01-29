Rapinatori ‘tifosi’ fanno razzia di bandiere del Napoli

La scorsa notte a Pomigliano d’Arco, i carabinieri sono intervenuti in via Masseria Chiavettieri per una rapina. Due uomini, armati di coltelli, hanno fatto irruzione in un negozio e si sono portati via diverse bandiere del Napoli, forse tifosi che si sono trasformati in rapinatori. Sul posto sono arrivati i militari, che stanno cercando di identificare i responsabili.

Tempo di lettura: < 1 minuto La scorsa notte i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Masseria Chiavettieri, a Pomigliano d'Arco. Poco prima ignoti incappucciati, di cui almeno uno armato, avevano rapinato il 50enne guardiano notturno dell'ex scuola calcio Romano. Rubati 2 borsoni con all'interno diverse bandiere del Napoli calcio. La vittima – con alcune escoriazioni al volto – è stato trasferito nell'ospedale di Nola. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.

