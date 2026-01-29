Rapina un discount a Como ma perde le tessera del dormitorio | denunciato il 23enne rifugiato

Un uomo di 23 anni, marocchino e richiedente asilo, è stato denunciato dopo aver tentato di rapinare un discount a Como. Durante il blitz, però, ha perso la tessera del dormitorio, che aveva con sé. La polizia ha identificato e segnalato il giovane, già noto alle forze dell’ordine, per rapina impropria in concorso.

Como, 29 gennaio 2026 – Un 23enne marocchino, con precedenti di polizia e richiedente della protezione internazionale, ha denunciato in stato di libertà per rapina impropria in concorso l’immigrato domiciliato presso il dormitorio di via Borgovico a Como. L’intervento. I fatti risalgono alla serata di ieri quando, verso le 19.30, una volante è intervenuta a seguito di una segnalazione giunta dalla mensa di via Don Guanella per la presenza del 23enne, ubriaco e assai molesto. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno immediatamente riconosciuto l'uomo in quanto ricercato per aver commesso mezz'ora prima una rapina ai danni di un discount di via Pasquale Paoli insieme a un complice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapina un discount a Como ma perde le tessera del dormitorio: denunciato il 23enne rifugiato Approfondimenti su Como Rapina Como, lancia pietre contro le auto in sosta in via Bellinzona e tenta la fuga oltre confine: denunciato 23enne Un giovane di 23 anni è stato denunciato a Como dopo aver danneggiato alcune auto in sosta in via Bellinzona, lanciando pietre in strada. Como, fermato alla stazione con una roncola sotto il giubbotto: denunciato 23enne La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Como Rapina Argomenti discussi: Nazzano, rapina al discount: pistola puntata contro il commesso; ? Pistola puntata in faccia alla cassiera, si fa consegnare i soldi e scappa; In due evadono dai domiciliari, ma di strada ne fanno ben poca: subito acciuffati; Chi era Abderrahim Mansouri conosciuto come Zack, il 28enne ucciso a Rogoredo: i tanti alias, le fughe e il clan di base al Corvetto. Rapina al discount e fuga violenta: denunciato un 23enne a ComoIl giovane, irregolare e con precedenti, individuato alla mensa di via Guanella mezz’ora dopo il colpo. In corso le ricerche del complice. ciaocomo.it Rapina al discount, pugno alla guardia e poi ubriaco alla mensa: denunciato 23enneRiconosciuto dalla polizia alla mensa di via Don Guanella: mezz’ora prima aveva partecipato a una rapina in un discount di via Pasquale Paoli, colpendo l’addetto alla sicurezza per fuggire ... quicomo.it Intervento della polizia in via Don Giovanni Verità, a Sestri Ponente, nel pomeriggio di ieri - lunedì 26 gennaio - per una rapina in un supermercato. Una volta sul posto, gli agenti hanno parlato con un dipendente che ha segnalato la presenza di un uomo che - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.