Rapina a mano armata in abitazione | coniugi segregati in casa liberati da vigilante

I coniugi sono stati sequestrati in casa durante una rapina a mano armata. Fortunatamente, un vigilante è intervenuto e ha liberato la coppia, mettendo fine alla scena di paura che si era creata nella contrada Fedele Grande. La polizia ora indaga sui dettagli dell’assalto.

CEGLIE MESSAPICA – Si sono vissuti momenti di terrore nella serata di ieri, mercoledì 28 gennaio, in contrada Fedele Grande e Ceglie Messapica, dove una coppia di coniugi è rimasta vittima di una violenta irruzione in casa. Intorno alle 22 un commando di malviventi armati e con il volto coperto da passamontagna ha perpetrato una rapina rinchiudendo la coppia nello scantinato. Grazie al tempestivo intervento delle guardie Cosmpol, allertate dal dispositivo antirapina in dotazione, si è evitato il peggio. Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori si erano appostati nel cortile della villa, attendendo il momento opportuno per colpire.

