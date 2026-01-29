Adrien Rabiot si conferma il punto fermo del centrocampo del Milan. Il francese, arrivato dall'Olympique Marsiglia, ha preso in mano le redini del reparto e Allegri non lo toglie mai dal campo. Le sue prestazioni sono diventate fondamentali per la squadra, che conta su di lui per impostare il gioco e difendere con efficacia.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento ad Adrien Rabiot, classe 1995, centrocampista francese giunto al Milan - nel corso dell'ultimo calciomercato estivo - per 7 milioni di euro più 2,5 milioni di euro di bonus dall'Olympique Marsiglia. Un po' per volere di Massimiliano Allegri, che già lo aveva allenato alla Juventus. E un po' grazie all'OM, che ha scaricato Rabiot dopo la violenta lite di inizio stagione negli spogliatoi di Rennes con il compagno di squadra Jonathan Rowe, oggi al Bologna. L'arrivo di Rabiot, ad ogni modo, è stato una benedizione per il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rabiot, l’indispensabile del Milan: cardine del centrocampo, Allegri non lo toglie mai

Approfondimenti su Rabiot Milan

Rabiot resta il punto fermo del Milan, il centrocampista francese è sempre in campo da inizio stagione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

OM : Rabiot sur le départ, l'AC Milan une piste crédible

Ultime notizie su Rabiot Milan

Argomenti discussi: ADRIEN L’INDISPENSA­BILE UOMO CHIAVE DEL MILAN E MAX NON LO TOGLIE MAI; Gazzetta: Il Diavolo è Rabiot. Adrien l'indispensabile: uomo chiave del Milan e Max non lo toglie mai.

L'indispensabile Rabiot: Allegri non rinuncia mai a luiSe c'è un giocatore del Milan che per Massimiliano Allegri è davvero indispensabile e insostituibile è certamente Adrien Rabiot. Il francese è arrivato in ... milannews.it

Adrien Rabiot è diventato indispensabile per il Milan di Allegri e porta fortuna in Serie AL’importanza strategica di Adrien Rabiot per il Milan di Massimiliano Allegri e il suo impatto decisivo nel campionato di Serie A. L’arrivo di Adrien Rabiot al Milan ha rappresentato una mossa strateg ... notiziemilan.it

L'indispensabile Rabiot: Allegri non rinuncia mai a lui x.com

Milan: Rabiot l'indispensabile. Allegri non lo toglie mai. Le news https://milanworld.net/threads/milan-rabiot-lindispensabile-allegri-non-lo-toglie-mai.158187 #Milan #Rabiot #Allegri #Calcio - facebook.com facebook