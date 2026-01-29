RAAL La Louvière-KAA Gent venerdì 30 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Questa sera alle 20:45 si gioca il match tra RAAL La Louvière e KAA Gent, valido per il turno 23 della Jupiler League belga. È la prima partita del girone di ritorno, e il KAA Gent, una delle squadre più attese, affronta la neopromossa La Louvière in casa loro. I giocatori sono pronti a scendere in campo, e gli appassionati seguono con attenzione questa sfida.

Si apre il turno numero 23 di Jupiler League belga e tocca ancora al KAA Gent scendere in campo, questa volta su quello del RAAL La Louvière neopromosso in massima serie. I Loups sono arrivati dopo un lungo peregrinare nelle serie minori e una lunga storia fatta di fusioni con sodalizi vicini (e anche con il più celebre Charleroi) in massima serie.

