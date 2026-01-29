Quintieri | Rapporto Sport 2025 conferma importanza quadro sistematico e aggiornato

Questa mattina a Roma è stato presentato il rapporto Sport 2025, giunto alla sua terza edizione. Quintieri ha spiegato che il documento conferma quanto sia importante avere un quadro aggiornato e sistematico dello sport nel nostro paese. La presentazione si è svolta alla presenza di rappresentanti di Sport e Salute, che lavorano per migliorare l’osservatorio e offrire dati più precisi sul settore.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “E' il terzo anno consecutivo che presentiamo il rapporto sport con Sport e Salute, un osservatorio che stiamo cercando di migliorare. L'attenzione verso lo sport sta crescendo non solo per aspetti agonistici, ma anche economici e sociali ed è importante fornire dati, informazioni e metodologie rigorose. Dobbiamo ringraziare anche l'Istat. Solo con dati ufficiali si acquista credibilità e si permette di fare confronti con altri Paesi”. Lo ha detto il Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Beniamino Quintieri alla presentazione del Rapporto Sport 2025 al Foro Italico, “Il Rapporto conferma l'importanza di disporre di un quadro informativo aggiornato e sistematico, capace di orientare in modo efficace le politiche pubbliche di sviluppo del settore sportivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

