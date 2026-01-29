Quell' incrocio pericoloso al Vomero VIDEO

Quell'incrocio al Vomero continua a essere teatro di episodi rischiosi. Ogni giorno, centinaia di motociclisti e ciclomotoristi passano con il semaforo rosso o in modo azzardato, mettendo a rischio la loro vita e quella degli altri. La vigilanza sembra quasi assente, nonostante i pericoli evidenti.

Ogni giorno centinaia di conducenti di motociclette e ciclomotori compiono un'infrazione pericolosa per sè e per gli altri nell'indifferenza pressoché totale di chi potrebbe (e dovrebbe) vigilare. Siamo all'incrocio tra via San Giacomo dei Capri, via Pietro Castellino, via Piscicelli e via Ruoppolo, e quello che dovrebbe essere un attraversamento pedonale viene usato da moto e ciclomotori che prevengono da via San Giacomo dei Capri per svoltare pericolosamente a sinistra, in particolare verso via Pietro Castellino, con il rischio di scontrarsi con le auto che provengono senza immaginare di trovarsi di fronte un mezzo praticamente contromano.🔗 Leggi su Napolitoday.it

