Da giorni il dibattito si concentra sulle azioni dell’Ice a Minneapolis e sulla possibilità che alcuni agenti arrivino in Italia per le Olimpiadi invernali. La questione divide le opinioni, ma non spaventa chi sostiene che la destra si limiti a gridare, senza realmente opporsi. Nel frattempo, gruppi di sostenitori di Askatasuna si preparano a marciare, pronti a difendere le proprie posizioni. La tensione resta alta e il dibattito acceso.

Non spaventano, invece, gli antagonisti pronti a marciare in sostegno di «Askatasuna». Da alcuni giorni si discute ferocemente riguardo alle azioni dell’Ice a Minneapolis e alla possibilità che alcuni uomini dell’agenzia arrivino in Italia in occasione delle Olimpiadi invernali. Ma sappiamo tutti benissimo che, in realtà, non si discute dell’Ice bensì del solito, vecchio tema: il fascismo. Si desume chiaramente dalla lettura dei giornali, dalle dichiarazioni dei politici e dal palese e patetico doppiopesismo che viene esibito dal fronte progressista. Siamo tutti d’accordo sul fatto che le brutalità poliziesche siano deprecabili, ma sappiamo anche - tutti quanti, e benissimo - che i nostri agenti si comportano molto diversamente, salvo rare eccezioni, e che l’Ice non verrà in Italia per rastrellare clandestini o per sparare agli iscritti di Pd o di Avs. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Quel che accade conta solo se serve a gridare: destra cattiva

Approfondimenti su Askatasuna Italia

Come sottolineato da Brecht, ciò che avviene quotidianamente non dovrebbe essere considerato scontato o naturale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Askatasuna Italia

Argomenti discussi: Giorgia Angiuli, sette anni dopo: ciò che conta davvero; Quel che accade conta solo se serve a gridare: destra cattiva; #16: Quel che accadde a G?? Valley; Iran, nel silenzio continua la battaglia.

«Come diceva il mio predecessore?» Ma Francesco ricorda quel che contaLo sappiamo anche prima: se il Papa parte per un viaggio apostolico, monopolizza l'interesse dell'informazione religiosa, su qualunque mezzo. Sta accadendo anche in queste ore, mentre visita lo Sri ... avvenire.it

ANIME IN ASCOLTO / UN PROLOGO Si era in ascolto ancor prima di decidere quel titolo. Nulla accade per caso. Il 21 ottobre 2024 Natale Calderaro mi chiese se potevo aprire la mostra degli Angeli perchè voleva mostrarla a dei suoi amici. Fui felice di farlo. - facebook.com facebook