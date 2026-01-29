Questione di scelte, e Amasu ne fa una personale. Dopo aver lasciato alle spalle il mondo dei talent, il direttore d’orchestra di Sanremo si lancia nel panorama underground. Viaggia senza fretta, cercando di costruire una carriera che unisca il pop d’autore a una credibilità che si guadagna sul palco. La sua idea è semplice: tornare alle radici, ascoltare chi lavora duro e proporre musica senza filtri. In una scena spesso dominata dai canali televisivi, lui preferisce il contatto diretto con il pubblico, in piccoli locali e concert

Esiste una fetta di artisti che ha smesso di citofonare ai talent show per farsi ascoltare e ha ricominciato a macinare chilometri. È il sottobosco creativo di cui fa parte Amasu, al secolo Angelo Masullo, classe ’98 da Montesano Scalo (SA), che con il nuovo singolo “ Come Nuvole” ( Otherside ) mette a segno un paradosso sempre più tipico della nuova discografia fluida: un progetto totalmente indipendente capace di scardinare le gerarchie di una discografia che spesso appare blindata, attirando l’attenzione dell’alta accademia sanremese. A scommettere sul talento del cantautore salernitano è stato infatti il Maestro Enzo Campagnoli (già bacchetta al Festival 19 volte per artisti come Elisa, Lazza, Orietta Berti, Dargen D’Amico e molti altri), che dopo averlo visto dal vivo ha deciso di portarlo in studio, certificando un’urgenza espressiva che prescinde dalle logiche degli algoritmi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Quando un Direttore d’Orchestra di Sanremo punta sull’underground: Amasu e l’anatomia di un addio tra pop d’autore e credibilità on-stage

