Quando Sinner-Djokovic e Alcaraz-Zverev Australian Open 2026 | orari semifinali tv streaming

Venerdì 30 gennaio si giocano le semifinali degli Australian Open 2026. Sinner affronterà Djokovic nel primo match diurna, mentre Alcaraz sfiderà Zverev in serata. Due sfide attese, con i favoriti pronti a sfidarsi per un posto in finale. La giornata si annuncia intensa, con gli appassionati che già cercano orari, televideo e streaming per seguire gli sviluppi.

Nel tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis sarà tempo di semifinali venerdì 30 gennaio, quando si disputeranno entrambi i match del penultimo atto, uno nella sessione diurna e l’altro in quella serale. I due match andranno in scena certamente sulla Rod Laver Arena, ma l’ ordine di gioco verrà svelato soltanto domani: l’incontro della sessione diurna andrà in scena non prima delle 4.30 ora italiana, mentre quello previsto nella serale si terrà non prima delle 9.30 ora italiana. La diretta tv del match delle semifinali degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale degli incontri sarà assicurata da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Australian Open 2026 entra nel vivo con le semifinali che promettono grande spettacolo.

