Quando si gioca Inter-Juventus | si valuta anticipo al venerdì

Quando si gioca Inter-Juventus, i tifosi si preparano già a seguire ogni dettaglio. La partita potrebbe spostarsi al venerdì, un’anticipo che ancora non è ufficiale, ma che sta prendendo forma. Con il quadro europeo ormai chiaro, gli organizzatori stanno definendo anche le date delle sfide di campionato, cercando di incastrare tutto senza sovrapposizioni. La tensione cresce e l’attesa si fa più concreta.

Quando si gioca Inter-Juventus. Ora che il quadro europeo di Inter e Juventus è definito, iniziano a incastrarsi anche alcuni tasselli del calendario di Serie A rimasti finora in sospeso. Due, in particolare, le partite attenzionate: Milan-Como e Inter-Juventus. Quando si gioca Inter-Juventus. Capitolo Inter-Juventus. Con entrambe le squadre impegnate nei playoff di Champions League, appare ormai scontato che il big match non si giocherà domenica 15 febbraio, come previsto inizialmente dal calendario. La soluzione più probabile è l’anticipo a sabato 14 febbraio, con calcio d’inizio alle 20:45, così da consentire a nerazzurri e bianconeri di preparare al meglio l’andata degli spareggi europei.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Inter Juventus

La partita tra Inter e Juventus rischia di cambiare data.

L'Inter è in allarme per le condizioni di Dumfries, che non scende in campo da oltre un mese a causa di un infortunio alla caviglia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Inter Juventus

Argomenti discussi: Biglietti Inter-Juventus: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tutte le informazioni per il Derby d'Italia; Borussia Dortmund-Inter: probabili, si ferma Barella; Perché Inter-Pisa si gioca di venerdì nonostante la Champions League: cosa ci sarà a San Siro; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo.

La Champions decide le date della Serie A: quando si giocano Milan-Como e Inter-JuveOra che è noto il cammino europeo di Inter e Juventus, a cascata si può compilare anche parte del calendario di Serie A relativamente a due partite che erano rimaste un po' in sospeso: la famosa Milan ... msn.com

Quando si giocano Milan-Como e Inter-Juventus, le date delle partite di campionato: derby d'Italia in anticipoLa fine della League Phase di Champions libera lo slot per la data di Milan-Como. Inter-Juventus si giocherà prima di domenica 15 febbraio. goal.com

Incognita data per #Inter-Juventus: San Siro (ufficialmente) è occupato fino al 14 febbraio, il punto x.com

Delle italiane passano ai playoff di #ChampionsLeague Inter, Juventus e Atalanta. Il Napoli perde 3-2 con il Chelsea e viene eliminato. Ma il tecnico non vuol sentir parlare di disastro calcistico #Conte: «I disastri sono altri, stiamo parlando di sport. Og - facebook.com facebook