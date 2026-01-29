Domani alle 10 si accende la discesa femminile a Crans Montana. Otto atlete italiane si preparano a scendere in pista, tra cui Sofia Goggia, che sarà tra le prime a partire con il pettorale numero 3. La gara, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026, si svolge in Svizzera e sarà trasmessa in diretta televisiva. La Goggia punta a fare bene e a mantenere alta la bandiera italiana in questa stagione piena di sfide.

Saranno ben otto le azzurre al via della discesa femminile di Crans Montana (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, venerdì 30 gennaio, l’azione scatterà alle ore 10.00, e saranno 48 le atlete al via, con 14 Paesi rappresentati. Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 9 alle ore 10.16.00: la discesa libera femminile di Crans Montana, infatti, inizierà alle ore 10.00 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 2’00” l’una dall’altra. Per la discesa femminile di Crans Montana (Svizzera) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Sofia Goggia nella discesa di Crans Montana 2026: orario, n. di pettorale, tv

