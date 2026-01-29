Oggi torna lo sci alpino in TV con la seconda prova di discesa a Crans Montana. Le atlete si preparano a scendere sulla pista svizzera, mentre gli appassionati possono seguire l’evento in streaming o in diretta. La gara entra nel vivo, e le concorrenti sono pronte a sfidarsi per punti importanti nella Coppa del Mondo femminile.

Si entra sempre più nel vivo del fine settimana di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026. Oggi, giovedì 29 gennaio, alle ore 11.00, infatti, andrà in scena la seconda, ed ultima, prova della discesa su una delle piste che, storicamente, hanno visto le nostre portacolori ottenere risultati eccellenti. Nella prima prova disputata ieri, i tempi sono stati totalmente interlocutori, dato che quattro delle prime otto hanno saltato una porta. Ad ogni modo buone conferme per Nicol Delago, quindi Laura Pirovano ha preceduto Sofia Goggia e Nadia Delago nella top20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv, seconda prova discesa Crans Montana: orario, startlist, streaming

Oggi in tv si tiene la seconda prova di discesa femminile a Zauchensee.

Oggi torna in scena lo sci alpino a Kitzbuehel, Austria, con la seconda prova della discesa libera.

Ad ammettere la responsabilità era stato lo stesso sindaco Nicolas Féraud già il 6 gennaio. Nel 2018 e 2019 gli ultimi controlli al Constellation Leggi l'articolo #CransMontana - facebook.com facebook

Crans Montana, indagato funzionario del Comune addetto ai controlli antincendio. La Squadra mobile di Roma in Svizzera x.com