Quando l’IA legge le vigne | l’annata 2025 dei Colli Orientali raccontata dai dati

Questa volta a parlare sono i dati. Per la prima volta, l’intelligenza artificiale analizza le vigne dei Colli Orientali, offrendo un quadro dettagliato sull’annata 2025. Gli esperti stanno imparando a leggere le informazioni raccolte, cercando di capire cosa dicono sulla qualità e sul andamento delle vigne. È un passo avanti importante per il settore, che si affida sempre più alle tecnologie per migliorare le produzioni.

Un’annata climatica complessa, un patrimonio di dati costruito in quasi vent’anni e il momento della valutazione. La Relazione tecnica 2025 del Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo analizza l’andamento della stagione viticola e, a un anno dal lancio, fa il punto sull’utilizzo del chatbot come strumento di supporto alla lettura dei dati del territorio. I dati non sono mai stati così centrali nel racconto del vino. Ma perché diventino davvero utili, devono essere letti, interpretati e messi in relazione. È questo il senso di “Le Stagioni e le Uve”, la relazione tecnica che da quasi vent’anni monitora clima, vigneti e qualità produttiva dei Colli Orientali del Friuli e che, nell’edizione 2025, compie un salto ulteriore: affianca alla lettura scientifica un nuovo strumento di interpretazione basato sull’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Udinetoday.it

