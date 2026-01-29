Questa sera il teatro diventa uno specchio delle emozioni più intense. La rappresentazione “Dalle ossessioni alle vergini giurate” mette in scena la lotta quotidiana di chi vive con il disturbo ossessivo compulsivo. Con semplicità e senza filtri, gli attori portano in scena le paure, le tensioni e le speranze di chi si confronta con questo problema. Uno spettacolo che invita a guardare oltre, a capire cosa si nasconde dietro le compulsioni e le ossessioni.

Una storia che conduce, con rigore e sensibilità, dentro le sensazioni più profonde di chi è costretto a convivere col disturbo ossessivo compulsivo. Un viaggio destabilizzante che va molto oltre il racconto di manie per l’ordine, fissazioni sulle simmetrie e altri punti di vista che troppo spesso semplificano e sviliscono questo problema. È quanto proporrà lo spettacolo teatrale “ Destinocosmetico - Una partita impossibile “, che verrà portato in scena sabato alle 21 sul palco dell’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno. Protagonisti gli attori della compagnia Atto Cronico, sotto la regia di Andrea Finizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quando il teatro invita a riflettere. Dalle ossessioni alle vergini giurate

