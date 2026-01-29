Quando il fesso indica Vannacci il saggio guarda il maggioritario
La tensione nella Lega sale giorno dopo giorno. Roberto Vannacci prepara ufficialmente la scissione e ha già in mano nome e simbolo del suo nuovo movimento, «Futuro nazionale». Nel frattempo, i sostenitori e i nemici si osservano a distanza, mentre il generale punta a creare una formazione tutta sua, con un simbolo che richiama il tricolore. La spaccatura interna al partito sembra ormai inevitabile.
Ci sono diverse ragioni per seguire con partecipazione e soddisfazione, o quanto meno sghignazzando, i preparativi di scissione nella Lega a opera del generale Roberto Vannacci, che ha già pronti anche nome e simbolo della sua nuova creatura, «Futuro nazionale», con una specie di ala tricolore, vagamente simile a una fiamma rovesciata. Il primo motivo è ovviamente Matteo Salvini, che rischia di finire vittima della sua stessa spregiudicatezza, e ben gli sta. Il secondo motivo è Giorgia Meloni, che in questi anni, checché ne dicessero alcuni allucinati commentatori e sostenitori, si è ben guardata dal tagliare le radici estremiste e nostalgiche, che anzi ha continuato a innaffiare scrupolosamente, limitandosi a improvvise giravolte tattiche – senza mai una parola non dico di autocritica, ma almeno di spiegazione – come nel passaggio improvviso dalle manifestazioni per togliere le sanzioni alla Russia dopo l’invasione della Crimea all’impegno per aumentarle in difesa del (resto del) l’Ucraina aggredita. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Approfondimenti su Vannacci Lega
Referendum giustizia, quando si vota (e per cosa)? Il Cdm indica le date: alle urne anche per le suppletive
Il Consiglio dei ministri ha stabilito che il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo.
Referendum giustizia, quando si vota? Il Cdm indica le date: 22 e 23 marzo. Alle urne anche per le suppletive
Il Consiglio dei ministri ha stabilito che il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo.
Discorso di Roberto Vannacci al Parlamento europeo #robertovannacci
Ultime notizie su Vannacci Lega
Argomenti discussi: Errore di sistema | Quando il fesso indica Vannacci, il saggio guarda il maggioritario.
DOMANDA PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI: L'uscita di Vannacci dalla Lega sarebbe una buona notizia o una cattiva notizia per Meloni Scrivete 2.000 battute e inviatele alla mail [email protected] Le migliori saranno pubblicate sul nostro sito e nella news - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.