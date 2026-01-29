Quando i videogiochi fanno davvero male ai ragazzi e perché

Uno studio della Curtin University di Perth ha evidenziato i rischi legati alle ore trascorse davanti ai videogiochi. Secondo i ricercatori, i ragazzi che superano un certo limite di tempo ogni settimana rischiano di sviluppare problemi di salute mentale e fisica. La ricerca ha stabilito un limite massimo di ore settimanali da non superare, per evitare effetti negativi. La questione è diventata centrale tra genitori e insegnanti, preoccupati dell’impatto sulla crescita dei giovani.

Il discorso sulla pericolosità dei videogiochi, si sa, è potenzialmente infinito, anche se negli ultimi anni il “gaming” ha assunto dei connotati diversi dal punto di vista sociale e culturale ed è molto meno stigmatizzato dagli adulti rispetto a prima. La paura da parte dei genitori che i videogiochi possano far male alla salute, però, rimane, e in parte è anche giustificata dalla scienza, come spiegato da un recente studio della Curtin University di Perth, in Australia. Chiaramente, non sono i videogiochi in sé a far male alla salute (anzi, diversi studi ne hanno evidenziato effetti positivi) ma l’utilizzo eccessivo e le modalità di gioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

A La Spezia si è recentemente verificato un grave episodio che evidenzia il disagio tra i giovani.

Un uso eccessivo di videogiochi può influire sulla salute, secondo recenti studi.

