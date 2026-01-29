Quando gioca Jannik Sinner e dove vederlo? Ecco la sua prossima partita all’Australian Open 2026

Melbourne si prepara a vivere un’altra notte di grandi emozioni. Stasera, Jannik Sinner scenderà in campo contro Novak Djokovic nella semifinale dell’Australian Open 2026. Dopo mesi di attesa, il torneo entra nel vivo e il match tra i due promette di essere uno dei più spettacolari degli ultimi anni. I tifosi sono già in fermento, pronti a seguire ogni punto di questa sfida tra due campioni che rappresentano due generazioni diverse del tennis mondiale.

Jannik Sinner contro Novak Djokovic: semifinale da brividi all’Australian Open 2026 Melbourne si prepara a vivere un nuovo capitolo di una rivalità già iconica: Jannik Sinner affronta Novak Djokovic nella semifinale dell’Australian Open 2026, un match che promette spettacolo tra due generazioni del tennis mondiale. L’italiano, oro olimpico a Parigi 2024, arriva a questa semifinale con una striscia impressionante: 19 vittorie consecutive nel torneo e due titoli conquistati negli ultimi due anni. Ai quarti di finale, Sinner ha superato Ben Shelton con un netto 6-3; 6-4; 6-4, mostrando solidità e grande sicurezza sul cemento della Rod Laver Arena.🔗 Leggi su Funweek.it

