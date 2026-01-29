Il Festival di Sanremo compie 75 anni. La prima edizione si svolse il 29 gennaio 1951, nella cittadina ligure. In quell’occasione, la serata si tenne solo alla radio, con Nunzio Filogamo che condusse e 20 canzoni in gara, interpretate da appena tre artisti. Da allora, il festival è cresciuto e oggi è uno degli appuntamenti più attesi della musica italiana.

Il Festival di Sanremo compie 75 anni: era il 29 gennaio 1951 quando nella cittadina ligure si alzò il sipario sulla prima edizione del Festival della Canzone Italiana, ospitato nel Salone delle feste del Casinò Municipale. Nulla a che vedere con lo show contemporaneo: niente televoto, niente scenografie spettacolari, niente maratone social. All’epoca la televisione non era ancora entrata nelle case italiane e il Festival fu un evento interamente radiofonico, trasmesso dalla Rai e seguito come una novità assoluta. A condurre fu Nunzio Filogamo, storica voce dell’intrattenimento radio, diventato celebre per il suo saluto destinato a restare nell’immaginario: “cari amici vicini e lontani”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quando è nato il Festival di Sanremo? La prima edizione (solo alla radio) con Nunzio Filogamo, 20 canzoni e solo tre interpreti in gara

Approfondimenti su Sanremo Festival

Nayt, tra gli artisti più apprezzati della sua generazione, partecipa per la prima volta alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Prima che”.

Nayt partecipa per la prima volta alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Prima che”.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sanremo Festival

Argomenti discussi: Storia di Giorgio Armani, Re dello stile italiano, dagli esordi al grande successo nella moda; Davide Minuzzo: La mia rinascita è iniziata quando, dopo tre lutti, corpo e mente mi hanno tradito; Golden milk quando il colore nasce prima del formaggio; Groenlandia. La NATO e l’Artico: quando la sicurezza diventa trattativa di potere.

Groenlandia, ecco come è nato il dietrofront di Donald TrumpIl rischio di una crisi transatlantica è durato poche ore, ma ha fatto tremare tutte le cancellerie europee. All'arrivo di Donald Trump a ... iltempo.it

Verso Milano Cortina 2026: dove e quando è nato il biathlon?Guardando anche solo per pochi minuti una gara di biathlon - disciplina che unisce sci di fondo e tiro a segno - si ha come l’impressione di assistere a un rituale antico, appartenente a terre lontane ... vanityfair.it

Sanremo, l’inizio di una storia senza fine Il 29 gennaio 1951, dal Salone delle Feste del Casinò di Sanremo, il presentatore Nunzio Filogamo annunciava l’inizio di un evento destinato a diventare un simbolo della cultura italiana: la prima edizione del Festiv x.com

Il 24 gennaio 2002 ci lasciava NUNZIO FILOGAMO. Nella foto: Nunzio Filogamo e Totò al Festival di Sanremo 1954. #TOTÒILPRINCIPEDELSORRISO #WTOTÒSEMPRE #AntoniodeCurtis #Totò #NunzioFilogamo #TotòNunzioFilogamo #Accaddeoggi #Lilian facebook