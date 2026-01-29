Quale estate per Parma? Chiarezza e visione sulla rassegna

Questa estate Parma si presenta con una serie di eventi musicali e culturali di qualità. Le iniziative puntano a valorizzare la città e a farla conoscere meglio anche fuori dai confini comunali. Gli organizzatori promettono un calendario ricco di appuntamenti che possano attirare residenti e turisti, creando un vero e proprio palinsesto estivo dedicato alla cultura e alla musica.

Eventi musicali e culturali di qualità, capaci di arricchire l'offerta cittadina e di promuovere Parma anche oltre i confini comunali. È su questo tema che Federica Ubaldi interviene con un'interrogazione, finalizzata a conoscere le intenzioni dell'amministrazione in merito alla programmazione.

