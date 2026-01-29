Qual è la città italiana col costo della vita più alto

Zurigo si conferma la città con il costo della vita più alto al mondo. In Italia, invece, Catania risulta essere la città meno cara. La differenza tra le due è evidente e si riflette sui prezzi di spese quotidiane e servizi.

La città col costo della vita più alto del mondo è Zurigo. In Italia quella col costo della vita più basso è Catania. Pronti a fare le valigie?.

