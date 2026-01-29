Putin sospenderà i bombardamenti sulle città ucraine per una settimana?

Donald Trump afferma di aver parlato con Putin e di avergli chiesto di sospendere i bombardamenti sulle città ucraine per una settimana. Secondo l’ex presidente, il leader russo avrebbe acconsentito, almeno temporaneamente, in vista del grande freddo che si avvicina. La notizia circola mentre la guerra continua a colpire duramente le zone interessate.

Durante una riunione di gabinetto alla Casa Bianca Donald Trump ha detto di aver chiesto al presidente russo Vladimir Putin di sospendere gli attacchi su Kiev e le altre città ucraine per una settimana, in vista delle temperature molto rigide previste nei prossimi giorni. Trump dice che Putin ha accettato: «È stato molto gentile». In Ucraina da settimane fa molto freddo, con temperature inferiori anche alle medie stagionali, ma le previsioni indicano un ulteriore peggioramento, fino anche a 30 gradi sotto zero. Trump ha definito il freddo «straordinario» e ha detto che nessuno, soprattutto fra i politici ucraini, credeva che Putin avrebbe accettato la sua richiesta. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Trump annuncia di aver chiesto a Putin di fermare gli attacchi alle città ucraine per una settimana, a causa del freddo intenso.

