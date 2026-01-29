La paura per le Olimpiadi di Milano si fa sentire tra i cittadini. Molti temono i disagi e i costi legati all’evento, più che l’entusiasmo per le competizioni. Intanto, a pochi mesi dall’inizio, l’atmosfera in città resta nervosa.

Come spiega magnificamente @michimas nei piani alti di questa pagina, a noi milanesi le incipienti Olimpiadi ci fanno soprattutto spaventare. O quanto meno posso testimoniare che ci hanno già bell’e annoiati, speriamo tanto che vadano tutti a Bormio e Cortina. Ma la cosa più ridicola, almeno spezza la noia, è questa della sicurezza. Insomma le orde assassine di Trump pronte a scorrazzare per la città. Beppe Sala ha detto che non si sente garantito dalla presenza di energumeni dell’Ice. E figurarsi noi dai suoi ghisa, verrebbe da rispondere. Piantedosi si sgola da tre giorni e ancora non è riuscito a convincere che i gunmen di Trump non andranno in giro a sparare sulle piste da sci. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Pure i pasdaran! Più che Olimpiadi è Holiday on Ice

Approfondimenti su Olimpiadi Milano

Dopo le dichiarazioni del presidente della commissione Affari costituzionali, Alberto Balboni, si riaccende il caso pasdaran alle Olimpiadi.

Il centrosinistra torna a chiedere spiegazioni sul ruolo dei pasdaran durante le Olimpiadi di Milano Cortina.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano

Argomenti discussi: Iran, regime alle strette: pure la Russia molla l’ayatollah Khamenei.

Pure i pasdaran! Più che Olimpiadi è Holiday on IceLe Olimpiadi a Milano sembrano destare più preoccupazione che entusiasmo, soprattutto quando si parla di sicurezza. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi non è riuscito a convincere che i gunmen ... ilfoglio.it

Pasdaran a Milano-Cortina? Dopo l'Ice è caos sicurezza: il caso della scorta per i quattro atleti iranianiNon c'è pace per la sicurezza delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La polemica monta e si infiamma dopo lo scontro dei giorni scorsi sulla presenza degli agenti ... leggo.it

L'Iran e i pasdaran alle olimpiadi, polemica sulle parole di Balboni. Poi il chiarimento. Il botta e risposta al Senato sulla presenza di milizie e servizi segreti di altri paesi #ANSA - facebook.com facebook