Pure i pasdaran! Più che Olimpiadi è Holiday on Ice
La paura per le Olimpiadi di Milano si fa sentire tra i cittadini. Molti temono i disagi e i costi legati all’evento, più che l’entusiasmo per le competizioni. Intanto, a pochi mesi dall’inizio, l’atmosfera in città resta nervosa.
Come spiega magnificamente @michimas nei piani alti di questa pagina, a noi milanesi le incipienti Olimpiadi ci fanno soprattutto spaventare. O quanto meno posso testimoniare che ci hanno già bell’e annoiati, speriamo tanto che vadano tutti a Bormio e Cortina. Ma la cosa più ridicola, almeno spezza la noia, è questa della sicurezza. Insomma le orde assassine di Trump pronte a scorrazzare per la città. Beppe Sala ha detto che non si sente garantito dalla presenza di energumeni dell’Ice. E figurarsi noi dai suoi ghisa, verrebbe da rispondere. Piantedosi si sgola da tre giorni e ancora non è riuscito a convincere che i gunmen di Trump non andranno in giro a sparare sulle piste da sci. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondimenti su Olimpiadi Milano
Dopo l'Ice scoppia il caso pasdaran alle Olimpiadi: "Gravissimo se confermato". L'ambasciata smentisce
Dopo le dichiarazioni del presidente della commissione Affari costituzionali, Alberto Balboni, si riaccende il caso pasdaran alle Olimpiadi.
Olimpiadi Milano Cortina, dopo l’Ice Bolboni (FdI) provoca: “Atleti iraniani scortati dai Pasdaran”
Il centrosinistra torna a chiedere spiegazioni sul ruolo dei pasdaran durante le Olimpiadi di Milano Cortina.
Ultime notizie su Olimpiadi Milano
Argomenti discussi: Iran, regime alle strette: pure la Russia molla l’ayatollah Khamenei.
Pure i pasdaran! Più che Olimpiadi è Holiday on IceLe Olimpiadi a Milano sembrano destare più preoccupazione che entusiasmo, soprattutto quando si parla di sicurezza. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi non è riuscito a convincere che i gunmen ... ilfoglio.it
Pasdaran a Milano-Cortina? Dopo l'Ice è caos sicurezza: il caso della scorta per i quattro atleti iranianiNon c'è pace per la sicurezza delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La polemica monta e si infiamma dopo lo scontro dei giorni scorsi sulla presenza degli agenti ... leggo.it
L'Iran e i pasdaran alle olimpiadi, polemica sulle parole di Balboni. Poi il chiarimento. Il botta e risposta al Senato sulla presenza di milizie e servizi segreti di altri paesi #ANSA - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.