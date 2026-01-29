punto nascita asl e sindaci uniti ogni mese un incontro sul presidio sabato il corteo delle mamme

La questione del punto nascita della Gruccia torna a far parlare di sé. Ogni mese si incontrano Asl e sindaci per discutere sulla riapertura e sul futuro del servizio. Sabato ci sarà anche un corteo organizzato dalle mamme, che vogliono mantenere aperto il presidio e garantire assistenza alle famiglie della zona. La paura che il punto nascita possa chiudere nel 2027 tiene banco tra cittadini e amministratori.

Continua a tenere banco la vicenda legata alla potenziale chiusura del punto nascita dell’ ospedale della Gruccia nel 2027. Dopo la richiesta di salvaguardia avanzata in maniera compatta dai sindaci del Valdarno al direttore generale della Asl Toscana Sud Est Marco Torre, che ha annunciato importanti azioni per il mantenimento del servizio, sulla questione sono intervenuti anche i parlamentari del Partito Democratico eletti in Toscana. Per i dem, un aspetto burocratico non può mettere a rischio un’attività di tipo essenziale. "Il forte calo della natalità che attraversa l’Italia non può trasformarsi in un boomerang per i territori marginali e per le famiglie, scoraggiando ulteriormente la scelta di avere figli - si legge in una nota firmata da Emiliano Fossi, Marco Furfaro, Marco Simiani, Simona Bonafè, Federico Gianassi, Laura Boldrini, Christian Di Sanzo, Dario Parrini, Ylenia Zambito e Silvio Franceschelli - La Regione Toscana ha giustamente avanzato la richiesta di deroghe mirate per salvaguardare presìdi come quelli della Asl Sud Est, della Gruccia o di Campostaggia, strutture che rappresentano un punto di riferimento sanitario e sociale per aree vaste e spesso periferiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Martedì si terrà un vertice tra sindaci e Asl in Toscana per discutere della richiesta di deroga al Ministero della Salute riguardo al punto nascita di Santa Maria alla Gruccia.

La conferenza dei sindaci del Valdarno si è riunita oggi per decidere sul futuro del punto nascita della Gruccia.

Il punto nascita non deve chiudere. I sindaci del Valdarno stringono i ranghiTra gli aspetti che potrebbero incidere nella valutazione ministeriale infatti c’è anche lo studio dei flussi di traffico tra Valdarno e Arezzo, in particolare lungo l’autostrada A1 e la viabilità ord ... arezzonotizie.it

Punto nascita, sindaci e dg Asl Torre: un piano di informazione e supporto per raggiungere i 500 parti nel 2026 e salvarloUna serie di azioni da mettere in campo per fare in modo che il punto nascita dell'ospedale Santa Maria alla Gruccia non chiuda alla fine del 2026. Questo è il dato saliente emerso dall'incontro che s ... corrierediarezzo.it

Helena Falcucci è venuta al mondo al Punto nascita di Termoli - facebook.com facebook

Punto nascita a Montevarchi un dossier per evitare la chiusura x.com