Pulisic rallenta | gestione e rientro programmato

Christian Pulisic rallenta il suo rientro al Milan. Il club ha deciso di gestire con cautela la fase di recupero dell’attaccante statunitense, che sta attraversando un periodo di appannamento a gennaio 2026. La strategia mira a proteggerlo e a evitare ricadute, con un ritorno in campo programmato nei prossimi giorni.

Christian Pulisic sta attraversando una fase di appannamento a gennaio 2026, con il Milan che ne gestisce il rientro per tutelare la condizione fisica dell’attaccante statunitense classe 1998. Nelle ultime settimane, tra Serie A e gestione delle rotazioni, il numero 11 rossonero ha collezionato poche presenze da titolare e zero gol, frenato da fastidi muscolari e articolari che ne hanno limitato l’impatto. L’obiettivo fissato dallo staff è ritrovarlo al top per Bologna-Milan. Un avvio travolgente, poi il rallentamento. La stagione di Pulisic aveva preso una piega esaltante: quattro reti nelle prime cinque giornate, giocate da protagonista e decisivo nei big match, con prestazioni che avevano subito spostato gli equilibri offensivi rossoneri. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Approfondimenti su Christian Pulisic

Ultime notizie su Christian Pulisic

