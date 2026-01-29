pugno al baby avversario squalifica di oltre un anno

Questa domenica il calcio si tinge di violenza. Durante le partite in provincia di Ascoli, alcuni episodi di aggressione sono finiti con squalifiche pesanti. Il Giudice Sportivo ha deciso di allontanare per oltre un anno un giocatore che ha colpito al volto un avversario più giovane, lasciando tutti senza parole. La situazione si fa seria e fa riflettere sul comportamento in campo.

Ascoli Piceno, 29 gennaio 2026 – Fine settimana violento sui campi di calcio della provincia di Ascoli e il Giudice Sportivo, l’avvocato Roberto Mestichelli, non è stato tenero nei provvedimenti emessi. L’episodio più grave si è verificato al campo sportivo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco dove si è disputata la gara tra Porta Romana e Polisportiva Villa Pigna del Campionato Allievi Provinciali. Violento pugno in faccia all’avversario 15enne. A seguito di un fallo di gioco infatti un calciatore ospite ha reagito con un violento pugno in faccia all’avversario, coetaneo di 15 anni, provocandogli la frattura della mandibola e una prognosi di trenta giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Durante una partita del campionato regionale Under 17 della FIGC Molise, un calciatore di 16 anni è stato colpito al volto mentre era a terra per un infortunio.

