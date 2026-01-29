Psicologo di base nel servizio sanitario da Vicchio sostegno alla campagna per la legge

Il Comune di Vicchio si schiera a fianco della campagna ‘Diritto a stare bene’ e punta a far approvare la legge che istituisce la figura dello psicologo di base. Da settimane, cittadini e associazioni chiedono un supporto più vicino e accessibile, e ora l’amministrazione si dice pronta a fare la sua parte. La proposta mira a garantire a tutti un aiuto psicologico di primo livello, facilmente raggiungibile e senza lunghe liste d’attesa.

Vicchio, 29 gennaio 2026 - Il Comune di Vicchio sostiene la campagna ‘ Diritto a stare bene’, per l’istituzione della figura dello psicologo di base. In una recente seduta il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione in merito alla proposta di legge di iniziativa popolare volta a istituire un servizio nazionale di psicologia pubblico e gratuito. La raccolta firme, tuttora in corso, è promossa dall’associazione “Pubblica” tramite il sito http:www.dirittoastarebene.it. “Lo psicologo di base - si legge nella mozione - è uno psicologopsicoterapeuta che ha conseguito una laurea magistrale in psicologia ed è iscritto all’Albo degli Psicologi, viene definito di base in quanto si occupa di accogliere un bisogno, una prima richiesta d’aiuto, in collaborazione con il medico di base e il pediatra di libera scelta, offrendo assistenza psicologica primaria per poi, qualora servisse, indirizzare i pazienti verso servizi specialistici”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Psicologo di base nel servizio sanitario, da Vicchio sostegno alla campagna per la legge Approfondimenti su Vicchio Psicologo Asl Taranto: psicologo di base dal 2 febbraio Servizio sperimentale L’Asl Taranto ha avviato un servizio sperimentale di psicologia di base, attivo dal 2 febbraio. Sanità di prossimità: l’Asl di Lecce avvia il servizio dello psicologo di base L’Asl di Lecce ha avviato il programma di psicologia di base, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Vicchio Psicologo Argomenti discussi: Al via con lo psicologo di base; VENETO: Brescacin propone di istituire la figura dello psicologo di base territoriale; Riparte in Veneto la proposta di legge per introdurre lo psicologo di base nelle ULSS territoriali; Asti, boom di pazienti psichiatrici: l’assistenza si sposta sul territorio. Il Comune di Vicchio a favore dell'istituzione dello psicologo di baseCon una mozione approvata all'unanimità, l'Amministrazione ha dato il proprio supporto alla campagna 'Diritto a stare bene' ... gonews.it Psicologo di base. Depositata nel Lazio proposta di legge di iniziativa popolareConsegnate oltre 13mila a sostegno dell’istituzione dello psicologo di base. Battisti (Pd): L’obiettivo è rafforzare la sanità pubblica, dare risposte concrete a un disagio diffuso, soprattutto tra i ... quotidianosanita.it Carlo Cunegato. . ALTRO CHE PSICOLOGO DI BASE, NEL VENETO DI STEFANI LA SALUTE MENTALE VIVE UNA CAPORETTO: AUMENTANO I BISOGNI E CALANO I SERVIZI. VI RACCONTO IL CASO DELL'ALTOVICENTINO Stefano Vicari è il Primario di facebook #DirettaConsiglio, #PsicologiaScolastica, Nicolai (FdI): "Diverse iniziative su introduzione psicologo di base, serve lavoro comune in commissione" x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.