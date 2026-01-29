Al Parco dei Principi finisce 1-1 tra Psg e Newcastle. Dembelé sbaglia il rigore, bloccato da Pope, e l’errore cambia la partita. Poi Vitinha segna il gol che porta avanti i parigini, ma poco dopo Willock trova il pareggio. La serata lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa, che non sono riusciti a sfruttare l’occasione di vincere davanti ai propri tifosi.

Al Parco dei Principi termina 1-1 tra Psg e Newcastle: dopo l’errore dal dischetto di Dembelé, ipnotizzato da Pope, è Vitinha a portare in vantaggio i parigini, prima della risposta di Willock. Nella ripresa l’inglese sfiora la doppietta personale, ma la sua posizione è di fuorigioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Psg-Newcastle 1-1, gli highlights: Dembelè sbaglia il rigore, poi...

PSG ai playoff, Luis Enrique: Ci faremo trovare pronti. Kvara? La caviglia, è complicatoIl PSG esce dal Parc des Princes con un pari che sa quasi di sconfitta. L'1-1 contro il Newcastle è infatti un risultato che obbliga la squadra. tuttomercatoweb.com

Psg-Newcastle, le quoteScommesse Champions League, Psg-Newcastle: scontro diretto ad alta quota per gli ottavi di finale. Francesi favoriti a 1.62 su Planetwin365. agimeg.it

Real Madrid, PSG e Atletico Madrid. Iniziavano la serata tutte nelle prime 8. Benfica, Newcastle e Bodo/Glimt. Hanno lasciato punti tutte e tre contro squadre sulla carta più deboli. Un suicidio sportivo che li porta dritti ai playoff. Anche questa è la Champions Le - facebook.com facebook

