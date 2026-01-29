Protezione Civile | Niscemi supera Vajont

La Protezione Civile ha annunciato che il movimento franoso a Niscemi supera quello del Vajont, con circa 350 milioni di metri cubi di terra in movimento. I tecnici sono sul campo per valutare la situazione, mentre le autorità si preparano a eventuali interventi. La popolazione resta in allerta e aspetta aggiornamenti sulle prossime mosse.

14.23 "Io do soltanto un dato che riesce a dare la cifra: in questo momento stiamo parlando di un movimento franoso che è circa di 350 milioni di metri cubi. Per fare un paragone,il disastro del Vajont del 1963 ha movimentato 263 milioni". Quindi, "tecnicamente siamo quasi una volta e mezza la quantità di montagna e di territorio e di massa franosa che è caduta rispetto a quella del Vajont". Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, che ha parlato della frana di Niscemi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Questa mattina si parla di una frana a Niscemi che preoccupa le autorità.

La frana a Niscemi si rivela uno dei disastri più grandi mai registrati in Italia.

